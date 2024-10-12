لشهر نوفمبر .. رابط رسمي للإطلاع على المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق في الوجبة السابعة 2024 وأهم الشروط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العراق عن أبرز التحديثات الجديدة المتعلقة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والفئات المستحقة لذلك، وقد جاء ذلك في بيان رسمي لها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، كما أوضحت الوزارة شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية، وذلك تزامنًا مع موعد صرف المنحة للطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة لعام 2024

خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي لتكون الموقع الوحيد للاستفسار عن الأسماء في العراق لعام 2024، ويمكن القيام بذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة، باتباع ما يلي:

سجّل الدخول إلى موقع مظلتي الإلكتروني.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر رمز الاستفسار حول اسم الرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال معلوماتك الشخصية بدقة وفي الأماكن المخصصة لها.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

اختر الوجبة السابعة.

انقر على أمر الاستعلام.

تظهر نتائج الاستعلام أمامك ويمكنك الاستعلام عن الاسم.

شروط التقديم للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للراغبين في التقدم والاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يقيم المتقدم في العراق بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا.

ألا يقل عمر المتقدمات من النساء عن 15 عامًا وألا يزيد عن 55 عامًا.

ألا يمتلك المتقدم أصولًا أو عقارات.

ألا يكون المتقدم مسجونًا أو مقيمًا في إحدى دور الرعاية.

بعد الاطلاع على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتوفير كافة الدعم والموارد للأسر العراقية التي تعاني من صعوبات في تلبية احتياجات الحياة اليومية، وذلك من خلال تقديم برامج الدعم والمساندة، ومن ضمنها برنامج الرعاية الاجتماعية، بهدف تخفيف آثار الظروف الاقتصادية على المواطنين العراقيين.