تراجع سعر الذهب اليوم في العراق.. الأسباب المحتملة وتأثيراتها على المستثمرين في المستقبل

سعر الذهب اليوم في العراق له أهمية كبيرة لدى المستثمرين، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات تقلب الأسواق، مؤخرًا، انخفضت الأسعار نتيجة لعوامل متعددة، منها استقرار الدولار الأمريكي نسبيا وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، في بغداد، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 530,000 دينار للمثقال، بينما استقرت الأسعار في أربيل، يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن وإقبال المستثمرين على الأصول الأخرى، وإليكم تفاصيل سعر الذهب اليوم وتوقعات السوق الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم في العراق

شهدت أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، انخفاضًا في أسواق العاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، وقد سجلت التالي:

أسعار الذهب في بغداد:

الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21):

سعر البيع: 560,000 دينار

سعر الشراء: 556,000 دينار

الذهب العراقي (عيار 21):

سعر البيع: 530,000 دينار

سعر الشراء: 526,000 دينار

في محال الصاغة:

تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 560,000 و570,000 دينار.

بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 530,000 و540,000 دينار.

أسعار الذهب في أربيل:

عيار 24: 675,000 دينار

عيار 21: 590,000 دينار

عيار 18: 505,000 دينار​.

متى ينخفض الذهب في العراق؟

من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الانخفاض في العراق، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل، منها استقرار الأسواق العالمية والطلب المتزايد على الأصول الأخرى كبديل للذهب، كما أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي وتأثيرها على أسعار الفائدة قد تلعب دورًا في هذا الاتجاه، إذ إن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن.