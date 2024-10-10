التوجهات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على أسعار صرف الدولار الأمريكي في بغداد وأربيل

تتأثر أسعار صرف الدولار الأمريكي في بغداد وأربيل مقابل الدينار بتقلبات مستمرة بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية، من بين هذه العوامل، سعر الفائدة المنتظرة من الفيدرالي الأمريكي كأحد العوامل الرئيسية، عندما يقرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، يزيد ذلك من جاذبية الدولار كعملة استثمارية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل الدينار، بالمقابل، إذا تم تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار، مما يمنح الدينار مزيدًا من القوة، بالإضافة إلى ذلك، تلعب عوامل أخرى مثل الوضع السياسي والاقتصادي المحلي والتجارة الخارجية دورًا في تحديد أسعار الصرف، مما يجعل السوق العراقي عرضة للتغيرات المستمرة.

انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي في بغداد وأربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

أسعار بورصة الكفاح والحارثية:

الدولار سجل 153,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كان 153,500 دينار يوم أمس.

أسعار الصيرفة في بغداد:

سعر البيع: 154,000 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 152,000 دينار لكل 100 دولار

أسعار الصيرفة في أربيل:

سعر البيع: 152,950 دينار مقابل الدولار

سعر الشراء: 152,850 دينار لكل 100 دولار

يشير هذا الانخفاض في الأسعار إلى تحركات السوق وتغيرات الطلب والعرض على الدولار في العراق.

أهم قرارات الفدرالي نحو سعر الفائدة

في أكتوبر 2024، يُظهر الاحتياطي الفيدرالي توجهًا نحو تخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، بعد تقرير إيجابي عن سوق العمل والضغوط المتراجعة للتضخم، مما يعكس وضعًا اقتصاديًا جيدًا، وبحسب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فإن هناك احتمالًا كبيرًا لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مما يعكس التوجه نحو سياسة نقدية أقل تقييدًا في المستقبل القريب.

بينما في العراق، يُواصل البنك المركزي اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة تقلبات سعر الدينار أمام الدولار، من خلال إدارة الاحتياطي النقدي والسيطرة على سوق الصرف، يهدف البنك المركزي إلى دعم قيمة الدينار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.