أجمل أغاني البيبي … تردد قناة طيور الجنة 2024 لتستمتع بمشاهدة برامجها الرائعة مع أطفالك

عند التحدث عن أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في الترفيه والتعليم للأطفال، يجب أن نذكر قناة “طيور الجنة بيبي” التي تميزت بتقديم محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة، وقد حرصت القناة على توجيه محتواها لكافة الفئات العمرية، مع تلبية اهتمامات الأطفال من مختلف الأعمار، وتنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لديهم، وقد استطاعت القناة جذب عدد كبير من المتابعين الصغار من خلال الأناشيد والأغاني والبرامج التعليمية والتربوية التي تعرضها، ونظرًا لرغبة الأهل في توفير هذا المحتوى لأطفالهم على مدار 24 ساعة، سنقوم في هذا المقال بذكر التردد الجديد للقناة.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024

إذا كنت ترغب في معرفة تردد قناة طيور الجنة على نايل سات لعام 2024 لتستمتع بمشاهدة برامجها الرائعة مع أطفالك، فإن التردد الجديد سيسمح لك باستقبال القناة بجودة عالية، تقدم القناة عبر نايل سات أفضل الأغاني والبرامج التعليمية للأطفال، مع الحرص على توفير محتوى آمن يناسب جميع أفراد الأسرة التردد الحالي على نايل سات هو:

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة 2024 Arab SAT

زاد الطلب من مشاهدي قناة طيور الجنة على تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، الذي يُعتبر من أبرز الأقمار الصناعية، يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة الفضائية من خلال ما يلي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تثبيت القناة على جهاز الاستقبال

لتثبيت قناة طيور الجنة على التلفاز، عليك اتباع الخطوات التالية: