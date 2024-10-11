من هنا .. بخطوات بسيطة استعلم الآن عن نتائج القبول المركزي

قامت الجامعات العراقية الإعلان عن نتائج القبول المركزي وإغلاق باب التقديم للقبول المركزي بداية من شهر أكتوبر لعام 2024 الأمر الذي جعل الكثير من الطلاب والطالبات يرغبون معرفة كيفية الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، لهذا أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يجب على طلاب القبول المركزي اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائجهم، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يتوجه الطالب اولا الي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة نتائجنا.

يحدد الطالب المديرية التعليمية التابع لها.

يتم الضغط على خانة تنزيل النتائج.

ينقر الطالب على خانة الاستعلام باستخدام كشوف النتائج بصيغة pdf.

يدخل الطالب الرقم الامتحاني الخاص به بشكل صحيح في الحقل المخصص له.

في النهاية تظهر للطالب على الشاشة الموجودة أمامه النتيجة الخاصة به.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024_2025

جاءت قائمة معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024_2025 على النحو التالي: