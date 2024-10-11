“وداعاً للبحث” استقبل كل ترددات قنوات النايل سات 2024 بضغطة واحدة لجميع الرسيفرات

حرصت إدارات الفضائيات جميعها على تغيير ترددها حتى تتمكن من حل جميع المشكلات التي كانت تصيب تقطع الإشارة وجودة الصورة، وذلك حتى تتمكن هذه القنوات من تحسين البث بشكل جيد لذلك فإن معظم الأفراد ممن توقف لديهم استقبال هذه القنوات يحرصون على التعرف على طريقة تنزيل تلك القنوات، إلا أن التنزيل يتطلب إضافة والبحث عن كل قناة بمفردها مما يسبب مجهودا كبيرا على المستخدمين، وأيضا يستقطع منهم وقت أطول لذلك وفرنا تردد شبكي واحد يتم من خلاله تنزيل جميع قنوات النايل سات بضغطة واحدة.

التردد الشبكي لقنوات النايل سات

تحديث ترددات القنوات من الأمور الصعبة نوعا ما خاصة وأنه يتم بالنسبة لكل قناة على حدى، إلا أنه يتوفر تردد شبكي واحد يمكن الاعتماد عليه في تنزيل جميع القنوات دفعة واحدة فقط كل ما يحتاج إليه المستخدم هو تنزيل البيانات التالية:

التردد: 11000.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أيضا يمكن الاعتماد على تردد إضافي وتسجيله لتحميل القنوات من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 12341.

الاستقطاب: افقي.

الترميز: 27500.

كما يمكنك تنزيل التردد الشبكي لمجموعة قنوات الام بي سي من خلال إضافة الآتي:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

الترميز: 27500.

كيفية تحديث التردد الشبكي على الرسيفر

يمكن الاعتماد على هذا التردد في تنزيل جميع القنوات دفعة واحدة وتقليص الوقت المقطوع في تنزيل القنوات واحدة تلوى الأخرى والاستمتاع بكل ما تعرضه هذه القنوات على شاشتها من خلال اتباع الخطوات التالية: