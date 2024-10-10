بالخطوات اطلع على طريقة استخراج البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 شروط ومتطلبات التقديم

استخراج البطاقة الذهبية أصبح من أهم الخدمات الضرورية التي يوفرها البريد الجزائري لجميع المواطنين، وذلك لأنها توفر إمكانية المعاملات المالية بشكل سهل وسلس ويتمكن جميع المواطنين من استخراج البطاقة الذهبية بدون مجهود أو وقت من خلال الهاتف أو عبر الإنترنت، لذلك أوضح البريد الجزائري الخطوات الأساسية والشروط المطلوبة لنجاح استخراج البطاقة الذهبية.

طريقة استخراج البطاقة الذهبية بريد الجزائر

يتمكن المواطنين من استخراج البطاقة الذهبية من البريد الجزائري بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في النقاط التالية:

زيارة منصة البريد الجزائري أو تنزيل تطبيق البريد على الهاتف من متجر التطبيقات.

أو تنزيل تطبيق البريد على الهاتف من متجر التطبيقات. التوجه إلى القائمة الرئيسية ثم التحديد على التسجيل أو طلب بطاقة.

إدخال جميع البيانات الشخصية من بينها الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

التحديد على نوع البطاقة التي يرغب المواطن من استخراجها من بين الخيارات المتاحة على الموقع.

إضافة رقم الحساب التابع لبريدك الجاري في المؤسسة حتى يتم تأكيد هويتك.

رفع الصور الرقمية للبطاقة الوطنية أو جواز السفر.

التحديد على طريقة اختيار استلام البطاقة بعد التأكد من المعلومات المدخلة ومدى صحتها.

الضغط بعد ذلك على خيار إرسال حتى يتم تقديم طلبك ومراجعته من هيئة البريد في الجزائر.

شروط استخراج البطاقة الذهبية

حطيت مكان المواطن من إتمام عملية استخراج البطاقة عليه الالتزام بالمتطلبات التي حددها البريد الجزائري، وذلك يأتي وفقا للبنود الأساسية التالية:

أن يكون المتقدم مواطن جزائري الجنسية ومقيم بشكل كامل داخل الدولة.

أن يكون لديه حساب جاري في البريد الجزائري.

ضرورة توفير صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو نسخة من جواز السفر ساري.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

عدم وجود أي قيود قانونية على حساب البريد للمتقدم.

الالتزام الكامل بإجراء أي تحديث على البيانات الشخصية في حال كانت هناك حاجة لذلك.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الذهبية

يتطلب استخراج البطاقة الذهبية ضرورة إحضار صورة بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر على أن يكون ساري ولم تنتهي مدة صلاحيته بعد، كما يتعين تقديم الأوراق التي تثبت إقامة المتقدم وجنسيته.