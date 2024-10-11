التسجيل من هنا في باك حر المغرب 2024/2025 وزارة التربية الوطنية توضح الشروط والاجراءات

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن امكانية تسجيل الطلاب في باك حر والتي تغنيهم عن الحضور في جميع الحصص الدراسية بالمدارس، وذلك يعتبر من أهم الفرص المثالية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بصفوف التعليم الأساسي، وجدير بالذكر أن هذه المبادرة وفرتها الدولة للحد من نسبة الأمية في البلاد، بالإضافة إلى تقديم العديد من فرص التعليم المتنوعة أمام المواطنين حتى يكون الإقبال الكبير على التعليم لذلك أوضحت الوزارة الطريقة الصحيحة للتسجيل في هذه المبادرة مع ضرورة تطابق المعايير والشروط التي أكدت عليها مع المتقدم.

طريقة التسجيل في باك حر وزارة التربية المغرب

يهتم معظم المواطنين في المغرب بشأن التعليم لذلك أصدرت وزارة التربية الوطنية قرار هام يعزز فرص التعليم في الدولة من خلال فتح باب التسجيل على النظام الجديد الذي يتيح لمجموعة كبيرة التعلم مع عدم الحضور للمدرسة، لذلك فقد حددت الوزارة أن التسجيل متاح مع بداية شهر نوفمبر القادم حيث يتمكن الطلاب حينها التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية بالمغرب.

بالمغرب. تسجيل الدخول للحساب أو إنشاء جديد.

الانتقال إلى خيار التسجيل في باك حر 2024.

ملء وتعبئة نموذج التقديم بالبيانات الشخصية للطالب.

رفع الأوراق والمستندات وابرزها بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إقامة الطالب.

أخيرا يتم الضغط على تأكيد الطلب حتى يتم إرساله للمراجعة.

شروط التسجيل في باك حر المغرب

أكدت وزارة التربية الوطنية في المغرب على ضرورة اتباع مجموعة من البنود والمعايير الأساسية حتى تمكن الطلاب من التسجيل في خدمة باك حر المغرب، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: