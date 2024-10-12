ثبتها الــــآن .. تردد قناة ناشونال جيوجرفيك لأعظم الأفلام الوثائقية 2024-2025 على جميع الأقمار الصناعية

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة واسعة من البرامج التي تتناول الحياة الطبيعية وحياة الحيوانات والأسماك، كما تسعى القناة إلى عرض محتوى مثير يتواصل بثه على مدار اليوم، مما يمنح المشاهدين فرصة لتجربة حياة حقيقة في عالم الحيوانات، ويمكن لعشاق القناة تنزيلها عبر التردد الخاص بها على نايل سات وعرب سات لعام 2024.

تردد قناة ناشونال جيوجرفيك

إذا كنت ترغب في متابعة قناة ناشونال جيوغرافيك مرة أخرى وترغب في معرفة ترددها على نايل سات، إليك التفاصيل المتعلقة بالتردد:

التردد هو: 11411.

ومعدل الترميز: 27500.

أما معدل الاستقطاب فهو: افقي

ولا ننسى بالطبع معامل التصحيح وهو: 5/6.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لقناة ناشيونال جيوغرافيك تردد إضافي على العرب سات لمتابعة أحدث الأخبار في عالم الحيوانات، على النحو التالي:

تردد القناة: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح: ¾.

طريقة تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك

لتفعيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك، قم باتباع الخطوات الآتية: