العب مع لولو الشاطرة .. تردد قناة وناسة كيدز على جميع الأقمار الصناعية ٢٠٢٤ هالو لولو

لاحظنا في الفترة الأخيرة أن قناة وناسة قد نالت شهرة واسعة وأصبحت واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى كرتوني للأطفال، فقد استطاعت هذه القناة في زمن قصير أن تثبت مكانتها، حيث أصبحت معروفة بشكل كبير في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بفضل البرامج المتنوعة التي تقدمها والتي تجمع بين الفكاهة والفائدة التعليمية.

تردد قناة وناسة

يمكنك متابعة قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال المعلومات الصحيحة للقمر، وهي:

التردد: 11470 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 ميجا بت في الثانية

معدل الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

بالإضافة إلى أن القناة متاحة على النايل سات، يمكن أيضًا مشاهدة قناة وناسة عبر القمر الصناعي العرب سات عن طريق ضبط الجهاز على التردد التالي:

التردد: 11270 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 ميجا بت في الثانية

تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

أهم مميزات قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات البارزة في مجال الأطفال، حيث تقدم العديد من الخصائص التي تجعلها مميزة عن القنوات الأخرى من أبرز هذه الخصائص: