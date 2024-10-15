التقديم بعد يومين|.. طريقة التسجيل في منصة مسكن التقديم على قطع أراضي للاسكان المتوسط

طريقة التسجيل في منصة مسكن من أهم الموضوعات التي التي تم تسليط عليه الضوء في وقتنا الحالي، حيث أن هناك عدد كبير من المواطنين يريدون معرفة كيفية حجز وحدة سكنية وفقا إلى النظام الجديد، لذلك ازداد عنها معدلات البحث في الأوقات الأخيرة على جميع محركات البحث عن ذلك الأمر، لمعرفة كل الإجراءات المطلوبة لاتباعها وأيضا الشروط المطلوبة للتقديم، لذلك السبب سوف يتم العمل على توضيح كل ما يتعلق بذلك الأمر إذا كانت الخطوات اللازمة للتقديم أو الشروط المطلوب أن تكون متوفرة في مقالنا هذا، فتابعوا معنا.

طريقة التسجيل في منصة مسكن

المواطنين الآن يمكنهم التقديم على شقق السكن بكل سهولة عن طريق استخدام منصة مسكن الإلكترونية، وهذا من خلال اتباع عدة إجراءات تم الإعلان عنها وهي تتلخص في بعض النقاط الآتية:

أولا عليك التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاصة بمسكن.

بعدها عليك إنشاء حساب خاص بك عندما لا يكون لديك حساب خاص بك.

عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة الشخصية بالإضافة إلى رفع كل الوثائق التي يتطلبها الموقع.

كما يجب القيام بسداد كل الرسوم التي يتم طلبها حتى جدية الدفع وأيضا الرسوم الدراسية.

ثم قم بتأكيد السداد وتقديم الطلب.

عليك متابعة الصفحة حتى يتم الإعلان عن نتيجة القرعة.

الشروط المطلوبة للقيام بالتقديم على شقق مسكن

وزارة الإسكان المصرية قامت بوضع مجموعة شروط هامة من اللازم أن تتوفر في كل مواطن يود التقديم للحصول على شقق، وهذه الشروط تتلخص في بعض النقاط الآتية: