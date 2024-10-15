بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء|.. شروط التسجيل في مسابقة معلم مساعد الجديدة وموعد التقديم الرسمي

شروط التسجيل في مسابقة معلم مساعد التي أعلن مجلس الوزراء المصري عن الموافقة على الاقتراح الذي قدمه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أن هذا المقترح يسمح للمعلمين الذين قد عملوا سابقًا في المدارس الحكومية بالتقديم على وظيفة معلم مساعد وذلك في حالة توفر شروط وأحكام التسجيل لديهم بالإضافة إلى أن هذا الاقتراح قد قوبل بالموافقة ولذلك سوف يتم تغير المادة رقم (4) في القرارات التي صدرت مسبقًا من قبل رئيس مجلس الوزراء.

شروط التسجيل في مسابقة معلم مساعد

قام رئيس الوزراء المصري بالموافقة على بعض التعديلات التي تخص قوانين التعليم، وهذه التعديلات تم تقديمها من وزير التربية والتعليم وتكون تفاصيل اجتماع مجلس الوزارة بخصوص القرار كما يلي:

وافق رئيس مجلس الوزراء على تعديل قانون رقم 428 الصادر في عام 2013، والذي يخص المادة رقم (4) للتوظيف.

هذه اللائحة تعود إلى تنظيم قوانين التعليم وصدرت في عام 1981 قانون رقم 139.

بعد الموافقة يسمح للمعلمين الذين عملوا في المدارس الحكومية التقديم في مسابقات شغل وظيفة معلم مساعد في الوزارة.

يجب أن تنطبق الأحكام والشروط التي وضعتها الوزارة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الأشخاص الراغبين بالتسجيل.

التسجيل في مسابقة معلم مساعد

أوضح اجتماع رئيس مجلس الوزراء الذي تم الموافقة خلاله على تعديلات تخص مسابقة معلم مساعد، أن الإعلان عن المسابقة يكون على مستوى الجمهورية مخصص لكل إدارة تعليمية وذلك من أجل سد العجز في المعلمين المطلوبين للعمل في هذه الإدارة، وتكون شروط التسجيل كالآتي: