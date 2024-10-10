ألحق وضيف ولادك .. متاح الآن فتح باب التسجيل للبطاقة التموينية العراق

فتح باب التسجيل للبطاقة التموينية العراق، توجد شروط محددة وضعتها الجهات المعنية في الجمهورية العراقية للتسجيل في البطاقة التموينية والحصول عليها، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم مع الارتفاع المستمر في الأسعار، سنستعرض لكم فيما يلي الشروط والخطوات اللازمة للتسجيل في البطاقة التموينية بالعراق لعام 2024.

فتح باب التسجيل للبطاقة التموينية العراق

بعد أن أعلنت وزارة التجارة العراقية عن فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة التموين بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، يمكنهم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور، وبعد ذلك للتسجيل في الدخول، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك، قم بالنقر على خيار خدمات وزارة التجارة، ثم اختر من القائمة خيار خدمات الوزارة. ثم قم بإدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة، وبعد ذلك قم برفع الوثائق والمستندات الضرورية للحصول على البطاقة التموينية. بعد ذلك، يجب عليك التحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على خيار تقديم الطلب.



شروط التسجيل المواليد إلى البطاقة التموينية

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها عند إضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية، وتشتمل هذه الشروط على: