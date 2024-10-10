مباراة حماسية .. موعد مباراة مصر وموريتانيا وتردد القنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وموريتانيا، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ومنتخب موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، تعد هذه المباراة خطوة مهمة في مسيرة المنتخب المصري نحو البطولة التي يفضلها الفراعنة، حيث يسعى الفريق المصري لتعزيز مركزه والتأهل إلى البطولة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا يوم الجمعة 11 أكتوبر في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستُجرى المباراة على ستاد القاهرة الدولي، مع توقع حضور جماهيري يقارب 10 آلاف متفرج، سيعتمد المنتخب المصري، كما هو معتاد على نجمه التاريخي محمد صلاح بالإضافة إلى اللاعبين عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

التشكيلة المحتملة لمنتخب مصر في مباراة موريتانيا

خط الهجوم يتكون من: محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، وحمدي فتحي.

خط الدفاع يتكون من: محمد حمدي شرف، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، وأحمد عيد.

حراسة المرمي: محمد الشناوي

مواجهة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تستمر منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بمواجهة مصر أمام موريتانيا، وقد تمكن المنتخب المصري من الفوز في المباراتين السابقتين ضد الرأس الأخضر وبوتسوانا، مما وضعه في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز في هذه المباراة لكسب النقطة التاسعة وضمان التأهل بشكل ملموس إلى الدور الثاني، حيث يتأهل فريقان فقط إلى هذه المرحلة.

ترتيب فريق منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.