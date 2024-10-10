شوف اسمك حالا!! الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من “منصة مظلتي”

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الأسماء من خلال رابط “منصة مظلتي”، وتقوم الوزارة من خلال دعم المشمولين بتقديم المساعدات المالية خلال كل شهر نحو 250 ألف مواطن عراقي من محدودي الدخل وغير القادرين على مواجهة الحياة الصعبة، و توفير لهم حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقد خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي كموقع وحيد ليمكن الاستعلام عن الأسماء في العراق 2024، ويتم ذلك بخطوات سهلة وبسيطة، اتباع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى موقع مظلتي الإلكتروني.

ثم الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر علامة الاستعلام عن اسم الرعاية الاجتماعية.

أدخل بياناتك الشخصية بدقة وبشكل صحيح في الخانة المطلوبة.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

اختر الوجبة السابعة.

انقر على أمر الاستعلام.

يتم عرض نتائج الاستعلام أمامك ويمكنك البحث عن الاسم.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حددت الوزارة العراقية مجموعة من الشروط للحصول علي دعم 2024، ومن اهم الشروط :