“المرور العامة” تفرض 200 ألف دينار غرامة على هذه السيارات.. تحذير بالتوجه إلى أقرب مركز تسجيل

كشفت مديرية المرور العامة في دولة العراق، في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أكتوبر 2024، عن تنبيهات هامة لجميع أصحاب السيارات، مؤكدة بأن لابد من مراجعة أصحاب المركبات التي يتم تسجيلها بنظام التسجيل القديم قبل 9 نيسان 2003، مشيرة إلى مراجعة السيارات ذات الفحص المؤقت ضمن المشروع الموازي، فضلاً عن أن ذلك يكون بالتوجه من أجل تحديث تسجيل ضمن المشروع الوطني في فترة بلغت نحو 60 يومًا.

غرامة المرور على السيارات ذات اللوحات القديمة

وأكدت مديرية المرور العامة، أنه في حالة التخلف عن المواعيد المحددة لمراجعة مواقع التسجيل على مستوى المحافظات بغرامة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي على جميع أصحاب السيارات التي هي محملة باللوحات الخاصة بالفحص المؤقت، ناهيك عن فرض غرامة تصل إلى 10000 دينار عراقي على السيارات التي تحمل اللوحات القديمة التي تم تسجيلها قبل يوم 9 من شهر نيسان 2003.

الاستعلام عن غرامات المرور في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور في محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-