تش تش وقت الدوش.. تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. اضبطها الآن

تعتبر قناة كراميش من القنوات الشهيرة والمحببة للأطفال، حيث تحظى بإقبال واسع من قبل الأسر بفضل محتواها الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، ويساهم في تنمية قدرات الأطفال الذهنية والحركية، كما تقدم القناة برامج وأغاني محبوبة لدى الأطفال، مما يجعلها خيار أساسي لكثير من الآباء والأمهات، لضمان أفضل تجربة مشاهدة من حيث الصوت والصورة تعمل القناة باستمرار على تحديث تردداتها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وكيفية تثبيتها على أجهزة الريسيفر بكل سهولة.

تردد قناة كراميش على النايل سات

يمكنك متابعة قناة كراميش بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش على العرب سات

إذا كنت تفضل استخدام القمر الصناعي عرب سات يمكنك استقبال القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية تنزيل قناة كراميش على الريسيفر

لتثبيت قناة كراميش على جهاز الريسيفر الخاص بك اتبع هذه الخطوات البسيطة: