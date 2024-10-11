“اعرف من هنا” طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة العراق وشروطها

يتساءل الكثير من المواطنين في العراق عن خطوات ولينك الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث إنها من الوجبات الهامة التي يتم تقديمها داخل العراق من أجل مساعدة المواطنين والأسر في عيش حياة كريمة ويتم الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال خطوات بسيطة وفرتها الوزارة، ويمكن لجميع المواطنين داخل العراق التسجيل في الرعاية الاجتماعية ولكن بشرط توافر شروط محددة.

شروط معاش الرعاية الاجتماعية في العراق

تم الكشف عن العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن يحققها المواطن العراقي في حال رغب في الحصول على معاش الرعاية الاجتماعية، وهي على النحو الاتي:

يشترط في المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.

في حال إذا كان المتقدم ذكر فيجب ألا يتعدى عمره الـ 15 عام وهو الحد الأدنى كما يجب ألا يزيد عن 60 عام وهو الحد الأقصى.

في حال إذا كانت المتقدمة أنثى فيجب ألا يتعدى عمرها الـ 15 عام كما يجب ألا يزيد عن 55 عام.

يشترط في المتقدم أن يقيم إقامة دائمة داخل الأراضي العراقية.

يجب ألا يمتلك المتقدم أملاك باهظة الثمن مثل العقارات.

يلزم أن يتم تقديم كافة الأوراق والوثائق المطلوبة بشكل صحيح.

يجب أن يملك المتقدم إعاقة أو مرض أو يكون من أصحاب الدخول المنخفضة.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وفقا للمستجدات الأخيرة الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقد تم الكشف عن الطريقة الصحيحة والخطوات اللازمة للوصول إلى جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط الاتية: