هـنايا لو منهم… رسميا بيان هام بخصوص توزيع السكن الترقوي المدعم LPA في الجزائر 2024.. “إقصاء لهذه الفئات”!!

تستعد الجامعات في الجزائر لاستلام معايير توزيع السكنات على الأساتذة الجامعيين في الأيام المقبلة، خاصة المسجلين في صيغتي عدل AADL والترقوي المدعم LPA، وقد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة لنقابة سناباب عن الإجراءات التي تتبع في توزيع هذه السكنات، وتأتي هذه الخطوة في إطار استفسارات الأساتذة حول مواعيد إتمام إجراءات السكن LPA، حيث أكدت الوزارة أنها أتمت إعداد المعايير بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وسترسل هذه المعايير للجامعات لاعتمادها قريبا.

توزيع السكن الترقوي المدعم

فيما يتعلق بالأساتذة الذين تم استبعادهم من الاكتتاب في صيغتي LPA وAADL بسبب قيود على الرواتب، والذين لا يمكنهم التسجيل إلا في صيغة LPP التي تعتبر مرتفعة التكاليف مقارنة بدخل الأستاذ، وأشارت النقابة إلى استمرارها في السعي لإيجاد حلول تساعد هؤلاء الأساتذة على الحصول على مسكن مريح وملائم، كما أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أنها تعمل على وضع خطة لتوفير الأراضي العقارية لسكنات عدل 3، حيث عقد الوزير محمد طارق بلعريبي اجتماع للبحث عن سبل توطين هذه المشاريع في عدة ولايات منها الشلف ووهران ومستغانم.

شروط التقديم على السكن الترقوي المدعم

أوضحت الحكومة الجزائرية أن التسجيل للسكن الترقوي المدعم يتم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وأشارت إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها، ومن بين هذه الشروط التالي: