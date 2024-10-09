متى العطلة... تعـرف على جدول العطل الرسمية في العراق 2024/2025 + التقويم المدرسي لهذا العام

جدول العطل الرسمية في العراق 2024-2025 وقائمة العطل المدرسية يتم البحث عنهم بشكل مكثف، ففي كل عام تقوم الحكومة العراقية ممثلة في مجلس الوزراء بالإعلان عن جدول العطل الرسمية للموظفين والطلاب، ويشمل هذا الجدول المناسبات الوطنية والدينية التي تعد جزءا من التراث العراقي، حيث يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والتعليمي على إجازات مدفوعة الأجر، مما يساعد في تنظيم العمل والدراسة وفقاً لأيام العطل.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024-2025

يبحث قطاع كبير من الطلاب والعاملين عن جدول العطل الرسمية في العراق، حيث تعمل هذه الإجازات على تيسير عملية التخطيط سواء في المؤسسات الحكومية أو التعليمية، وتوفر فترات راحة للعاملين والطلاب مع الحفاظ على سير العمل والدراسة، وجاءت العطلات الرسمية لهذا العام في العراق بالشكل التالي:

1. رأس السنة الهجرية: عطلة في اليوم الأول من شهر محرم.

2. ذكرى استشهاد الإمام الحسين: في اليوم العاشر من شهر محرم.

3. المولد النبوي الشريف: احتفال يوم 12 من ربيع الأول.

4. عيد الفطر 2025: تبدأ العطلة من 1 أبريل وتستمر لثلاثة أيام.

5. عيد الأضحى: من 10 إلى 13 من شهر ذي الحجة.

6. عيد الغدير: إجازة في اليوم 18 من ذي الحجة.

الإجازات الوطنية

رأس السنة الميلادية: عطلة رسمية في 1 يناير.

عيد الجيش العراقي: إجازة في 5 يناير.

ذكرى الهجوم الكيميائي على حلبجة: 16 مارس.

عيد نوروز: عطلة في 21 مارس.

عيد العمال: يحتفل به في 1 مايو تكريماً لدور العمال.

التقويم الدراسي في العراق 2024/2025

أعلنت وزارة التربية العراقية عن التقويم الدراسي لهذا العام، على أن يكون بالشكل التالي: