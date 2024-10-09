ببطارية تدوم طويلا.. مواصفات ومميزات هاتف Vivo V40 الجديد.. بتصميم أنيق وإمكانيات عالية

يعد هاتف Vivo V40 من الإصدارات الجديدة لشركة فيفو، ويتميز بمزيج من القوة في الأداء والجمال في التصميم، وينافس الهاتف بقوة في الفئة المتوسطة بفضل كاميرته المتطورة التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Zeiss، بالإضافة إلى شاشة AMOLED كبيرة تدعم معدل تحديث عالي، كما يتميز الهاتف ببطارية قوية تدعم الشحن السريع، وسوف نعرض لكم كافة مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Vivo V40

يقدم Vivo V40 مجموعة متميزة من المواصفات التقنية التي تجعله خيار رائع لمن يبحث عن أداء متكامل وتصميم أنيق، والمواصفات كالتالي:

المعالج ثماني النواة Snapdragon 7 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر.

التخزين / الرام؛ خيارات 256 أو 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50 + 50 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل.

الشاشة بحجم 6.78 بوصة بدقة 1260×2800 بكسل، وتأتي من نوع AMOLED تدعم 120Hz و HDR10+.

البطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

نظام التشغيل أندرويد 14.

الأبعاد 164.2 × 75 × 7.6 ملم.

يبلغ الوزن 190 جرام.

السعر حوالي 8000 جنيه مصري.

مميزات هاتف Vivo V40

يأتي هاتف Vivo V40 بعدة ميزات تجعل منه هاتف جذاب لمستخدمي الفئة المتوسطة:

شاشة كبيرة بدقة عالية تدعم 120Hz.

كاميرات متطورة بالتعاون مع Zeiss.

بطارية قوية تدعم الشحن السريع.

تصميم أنيق ومقاوم للماء والغبار.

معالج قوي يوفر أداء سلس.

دعم تقنية NFC.

صوت ستيريو بجودة عالية.

نظام أندرويد 14.

ذاكرة تخزين واسعة.

دعم لشبكات 5G.

عيوب هاتف Vivo V40

بالرغم من المميزات المتعددة هناك بعض الجوانب التي قد لا تناسب جميع المستخدمين: