كيف أسجل في القرعة الأمريكية 2024؟ الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025 بالخطوات

يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن موعد التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2025، ولذلك قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن بدء التسجيل في الهجرة وهناك موقع رسمي وفرته الوزارة من أجل التقديم عليه بسهولة، وهناك العديد من الشروط المطروحة التي يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين حتى يستطيعوا التسجيل في الهجرة العشوائية.

موعد التقديم على اللوتري الأمريكي 2025

يرغب الكثير من المواطنين في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025، ولذلك قامت وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن فتح باب التقديم على الهجرة العشوائية وذلك بداية من يوم الجمعة 24 سبتمبر 2024 حتى يوم 7 نوفمبر 2024، ولذلك يمكن لجميع المواطنين الراغبين في الهجرة التقديم خلال تلك الفترة بشرط استيفائهم لشروط التقديم التي حددتها وزارة الخارجية السعودية، ويتم التقديم على الهجرة بشكل إلكتروني من خلال الموقع الذي وفرته وزارة الخارجية السعودية.

شروط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين للهجرة إلى أمريكا، وتتمثل فيما يأتي:

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

من الضروري أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يلزم أن يقوم المتقدم بتقديم صورة شخصية مقاس 5×5 ويجب أن تكون حديثة.

يجب أن يتم تقديم جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح من أجل الهجرة.

كيف أسجل في القرعة الأمريكية 2024؟

يرغب الكثير من الأشخاص في التقديم على الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية: