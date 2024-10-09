ببطارية جبارة وأداء عالي.. مواصفات ومميزات هاتف Realme 11 5G.. هاتف اقتصادي بمعالج قوي

أطلقت شركة ريلمي هاتف Realme 11 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس بمواصفات قوية، حيث يأتي بمعالج متطور وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع بطارية كبيرة تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويحتوي على كاميرات أمامية وخلفية جيدة إلا أن شاشته ليست من نوع AMOLED المتقدم، وسوف نعرض لكم كافة المواصفات.

مواصفات هاتف Realme 11 5G

يتميز هاتف Realme 11 5G بمواصفات قوية تجعله منافس في السوق ومن أهم هذه المواصفات التالي:

المعالج Dimensity 6100 Plus.

الكاميرا الخلفية مزدوجة 108 + 2 ميجابكسل / أمامية 16 ميجابكسل.

التخزين بخيارات 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

نوع الشاشة IPS، وحجم الشاشة 6.72 بوصة.

نظام التشغيل أندرويد 13.

ألوان الهاتف متاح بالأسود والذهبي.

الشريحة Nano SIM.

مميزات هاتف Realme 11 5G

يأتي هاتف Realme 11 5G بعدة مميزات تجعل منه خيار مناسب، والمميزات كالتالي:

يدعم منفذ USB.

بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

يحتوي على مستشعرات متعددة مثل؛ التقارب، التسارع، الجيروسكوب والبوصلة.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

خاصية NFC.

منفذ 3.5 ملم للسماعات.

عيوب هاتف Realme 11 5G

رغم مميزاته المتعددة هناك بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم، وهي كالتالي:

لا يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K.

أداء الكاميرا الخلفية متواضع.

الشاشة من نوع IPS وليست AMOLED.

السماعات الخارجية من النوع مونو وليست ستيريو.

أسعار هاتف Realme 11 5G

يختلف سعر الهاتف حسب المنطقة وتفاصيل الأسعار جاءت كالتالي: