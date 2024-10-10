أغاني 24 ساعة لأطفالك، تردد قناة وناسة كراميش بيبي على قمر النايل سات والعرب سات 2024، يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة، حيث حققت القناتان شعبية كبيرة في الوطن العربي، تقدم القناة محتوى مميزًا للأطفال يجمع بين الترفيه والتعليم، ويشمل مجموعة من البرامج والأغاني التي يحبها الأطفال، لضمان جودة عالية في الصوت والصورة، تعمل إدارة القناة على تحديث ترددها بشكل دوري، إليكم تفاصيل تردد قناة كراميش وناسة.

تردد قناة وناسة كراميش بيبي على قمر النايل سات والعرب سات 2024

أغاني 24 ساعة لأطفالك، تردد قناة وناسة كراميش بيبي على قمر النايل سات والعرب سات 2024، تسعى قناة كراميش لتقديم محتوى متميز للأطفال، لذلك قامت بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات. التفاصيل كالتالي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

جودة القناة: SD

تردد قناة كراميش على العرب سات

لتتمكن من تنزيل قناة كراميش على العرب سات، يجب معرفة بيانات التردد التالية:

اسم القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11390

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة وناسة على النايل سات

أغاني 24 ساعة لأطفالك، تردد قناة وناسة كراميش بيبي على قمر النايل سات والعرب سات 2024، تقدم قناة وناسة محتوى مميزًا من البرامج المحببة للأطفال. لتنزيل القناة، يجب معرفة بيانات التردد التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: SD

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكنكم أيضًا تنزيل قناة وناسة على العرب سات باستخدام البيانات التالية:

اسم القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

أغاني قناة وناسة كراميش مع لولو وسوسو

توصلتم معنا إلى أغاني 24 ساعة لأطفالك، تردد قناة وناسة كراميش بيبي على قمر النايل سات والعرب سات 2024، ننتقل بكم إلى أغاني قناة وناسة كراميش مع لولو سوسو، حيث تتمتع القناة بعدد كبير من الأغاني المميزة والتي تعرضها لكم شخصيات لولو وسوسو على القناتين والتي نذكر لكم منها ما يلي: