خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 واهم شروط الفبول

برنامج سكنات عدل 3 هو أحد أهم البرامج الإسكانية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف توفير سكن اجتماعي ميسر للمواطنين هذا البرنامج موجه للفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويوفر للمستفيدين وحدات سكنية بنظام “الإيجار التمليكي”، وهذا يتيح لهم تسديد قيمة السكن على أقساط ميسرة تمتد لفترة زمنية طويلة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

للاستعلام عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3، يمكن للمواطنين اتباع مجموعة من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.

أولاً يجب الدخول إلى منصة عدل واختيار قسم الخدمات المتاح في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يمكن تحديد خيار “الاستعلام عن أسماء المقبولين”

من قائمة الخدمات المتاحة. يجب اختيار برنامج سكنات عدل 3 ثم المرحلة الأولى.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم التسجيل، يتم الضغط على زر “حالة الطلب” وانتظار النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

في حالة القبول، يتعين على المتقدمين تجهيز القسط الأول الذي يبلغ 31 ألف دينار جزائري، والتوجه إلى مقر وزارة السكن التابع للولاية الخاصة بهم لاستكمال الإجراءات.

أما في حالة الرفض، يمكن للمواطن إعادة تقديم الطلب عند فتح المرحلة الثانية.

شروط القبول في سكنات عدل 3

لكي يتم قبول المواطنين في برنامج سكنات عدل 3، وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.