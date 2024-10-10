سجل الآن، طريقة التسجيل في “باك حر” رابط مباشر وزارة التربية الوطنية المغربية 2025، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في “باك حر” لعام 2025، بهدف محو الأمية لدى المواطنين الذين لم يتمكنوا من إتمام التعليم الأساسي. تُعد هذه فرصة هامة للراغبين في استكمال دراستهم في المغرب دون الحاجة لحضور الدروس في المدرسة، خصوصاً لكبار السن، يمكنكم التعرف على خطوات التسجيل والشروط المطلوبة من خلال السطور التالية.

سجل الآن طريقة التسجيل في “باك حر” رابط مباشر وزارة التربية الوطنية المغربية 2025

سجل الآن، طريقة التسجيل في “باك حر” رابط مباشر وزارة التربية الوطنية المغربية 2025، يتطلع العديد من المواطنين في المغرب للإعلان الخاص بالتسجيل في “باك حر” 2025، ومن المتوقع بدء الدراسة بهذا النظام الشهر المقبل. يمكن التقديم عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية. إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق، أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل. الضغط على خيار التسجيل في “باك حر” لعام 2025. إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. إرفاق المستندات اللازمة. الضغط على زر التأكيد.

الشروط المطلوبة للتسجيل في باك حر 2025

تعرفنا من خلال ما سبق إلى سجل الآن، طريقة التسجيل في “باك حر” رابط مباشر وزارة التربية الوطنية المغربية 2024، نتعرف الآن على الشروط المطلوبة للتسجيل في باك حر 2025، أعلنت وزارة التربية المغربية عن الشروط اللازمة للراغبين في الالتحاق ببرنامج “باك حر” لعام 2025:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المغربية.

أن يكون قد مر عامان على آخر تسجيل في التعليم النظامي.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 عامًا في ديسمبر 2024.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في باك حر

تعرفنا على سجل الآن، طريقة التسجيل في “باك حر” رابط مباشر وزارة التربية الوطنية المغربية 2025، نسلط الآن على الأوراق المطلوبة للتسجيل في باك حر، نصل الآن يكم إلى أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن الوثائق المطلوبة للتسجيل في نظام باك حر 2024، والتي تشمل: