سلى اطفالك طول اليوم بدون زهق مع لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات والنايل سات ومميزات القناة

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تلبي اهتمامات الأطفال الذين يفضلون الأغاني السهلة والمليئة بالحماس لذلك، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار، وحرصا منها على جذب المشاهدين، تعرض القناة محتوى متنوعا وجذابا على مدار الساعة. لذا، يبحث الآباء والأمهات دائمًا عن التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى التعرف على مميزات القناة قبل تحديث التردد سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

تحرص بعض الأمهات على البحث على أفضل القنات التلفزيونية للأطفال، ومن أهم القنوات هي قناة وناسة التي أثبتت بأنها من أفضل القنوات التي تهتم بعرض محتوى ملائم لكافة الاعمار، والتردد الجديد للقناة هو:

تردد القناة:11270

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد وناسة الجديد على النايل سات 2024

يعتبر تردد القناة على قمر النايل سات يبحث عنها كافة الأمهات ليستفيد أطفالهم من مشاهدة أجمل الأغاني على القناة، والتردد الجديد على النايل سات هو:

تردد القناة: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

ما هي مميزات قناة وناسة

بعد التعرف على التردد الجديد للقناة سواء على النايل سات او العرب سات، يتساءل البعض على أهم مميزات القناة وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: