اخيرا وبعد طول انتظار موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 166 والقنوات الناقلة بجوه عاليه الدقه HD

اقتراب عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 166 و ترقب كبير لمتابعة أحداث الحلقة ومعرفة المزيد من التفاصيل، حيث من المتوقع أن يحصل هذا الموسم علي العديد من الأحداث المثيرة و هو يعتبر من أهم الأعمال التركية التاريخية التي يتم عرضها في الوقت الحالي، لذلك سوف نعرض لكم عبر السطور التالية موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 166

شهدت الحلقات السابقة من المسلسل العديد من الأحداث المثيرة، و كان الجميع في حالة من التشويق، خاصة بعد أن طرحت شركة الإنتاج برومو للحلقة و تظهر أحداث جديدة، مثل مصير علاء الدين الأمي و وصول الأمانة المقدسة إلى السيد عثمان، و ينتظر الجميع عرض الحلقة بفارغ الصبر، و يتم عرض الحلقة يوم الاربعاء من كل اسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بدون ترجمة، وتعاد الحلقة مترجمة في الخميس الساعة الـ 9 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

سوف نعرض لكلم القنوات الناقلة للمسلسل وترددها، وهي:

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 3/4.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يضم المسلسل التركي عدداً من النجوم و ابرزهم: