خطوات التسجيل في برنامج دعم المواشي وماهي شروط الاستحقاق

برنامج دعم المواشي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية يعد واحدًا من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم صغار مربي الماشية في مختلف مناطق المملكة. يقدم هذا البرنامج فرصة للمواطنين الذين يتفرغون لتربية المواشي بأنواعها المختلفة للحصول على دعم مالي يمكنهم من تطوير مشاريعهم وتحسين مستوى معيشتهم. يسعى البرنامج إلى تعزيز الثروة الحيوانية في البلاد، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرات المزارعين على تربية الماشية بطرق حديثة ومستدامة.

خطوات التسجيل في برنامج دعم المواشي

للتسجيل في برنامج دعم المواشي الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، يمكن اتباع عدة خطوات بسيطة. وقد حرصت المملكة على أن يكون التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يوفر الوقت والجهد على المتقدمين. الخطوات كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

إذا كان لديك حساب بالفعل، قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول ورمز التحقق المطلوب.

في حال لم يكن لديك حساب، يمكن إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

بعد تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب، انتقل إلى تبويب “دعم مربي المواشي” الموجود في الصفحة الرئيسية.

اضغط على “تقديم طلب” ثم اختر “بدء الخدمة”.

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها.

أرفق المستندات المطلوبة في صيغة ملف PDF.

اضغط على زر “إرسال” ليتم تقديم الطلب ومراجعته من قبل الجهات المعنية.

شروط استحقاق دعم مربي المواشي

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في المتقدمين للحصول على دعم برنامج مربي المواشي وهذه الشروط تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه فعليا من الأفراد المتفرغين تماما لتربية المواشي. الشروط تشمل ما يلي: