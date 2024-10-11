الحكــومة الجزائرية : رسمياً رفع قيمة منحة السياحة والحج الجزائر 2024 + أهم قرارات الرئيس تبون الجديدة

زيادة قيمة منحة السياحة أحدثت ضجيج شديد خلال هذه الفترة، فقد وجدنا عدد كبير من المواطنون يتساءلون عن قيمة المنحة السياحية لعام 2024 بعد قرار الرئيس تبون بزيادتها، حيث جاء هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس، والتي شملت أيضا المنح المتعلقة بالحج والطلبة، وقد جاءت هذه الزيادة استجابة لمطالب المواطنين المستمرة على مدار السنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.

زيادة قيمة منحة السياحة والحج

على مدار السنوات الماضية، طالب المواطنون الجزائريون بزيادة منحة السفر إلى الخارج، وتقدم النواب بمقترحات لتحقيق ذلك، وتمت الاستجابة مؤخرا من الرئيس تبون لهذه المطالب وأصدر توجيهات بزيادة المنحة، التي تبلغ حالياً حوالي 15 ألف دينار جزائري، ولكن الرئيس لم يعلن بعد عن القيمة الجديدة أو نسبة الزيادة، ولم يحدد موعد رسمي للكشف عن التفاصيل، لكن من المتوقع الإعلان عنها قريباً، وتمنح هذه المنحة للمواطنين الجزائريين مرة واحدة سنوياً، وذلك من أجل التيسير على المواطنين.

زيادة قيمة منحة الحج والطلبة

أصدر الرئيس تبون توجيهات بزيادة بعض المنح، بما في ذلك منحة الحج، بحيث يتم إعطاء مبلغ مالي للحج تبلغ قيمته 2500 دينار جزائري، بالإضافة إلى زيادة منحة الطلاب، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن القيم الجديدة أو موعد تطبيقها رسميا، ومن المتوقع أن تكشف الحكومة الجزائرية عن التفاصيل الخاصة بهذه الزيادة وموعد تطبيقها قريبا.

أهم قرارات الرئيس تبون

أصدر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات هامة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في هذه الفترة، من بينها: