اسطورة واقتصادي.. اليك سعر ومواصفات هاتف Oppo Find X6 Pro بالدول العريية

يُعتبر هاتف Oppo Find X6 Pro واحدًا من الهواتف الرائدة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، ليقدم تجربة مميزة للمستخدمين، يأتي الهاتف بمواصفات متطورة تشمل شاشة عالية الجودة، ومعالج سريع يلبي احتياجات التطبيقات الثقيلة والألعاب، إلى جانب كاميرا ذات تقنيات متقدمة تُعزز من تجربة التصوير، بفضل هذه المواصفات المذهلة والميزات الرائعة، يسعى الهاتف لتقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا، في هذه المقالة، سنتعرف على تفاصيل سعر ومواصفات Oppo Find X6 Pro وما يجعله واحدًا من أفضل الخيارات في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Oppo Find X6 Pro

يأتي Oppo Find X6 Pro بمواصفات قوية تضعه في مقدمة الهواتف الرائدة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ما يوفر أداءً فائق السرعة والكفاءة.

يتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات من الذاكرة والتخزين: الإصدار الأول بسعة 256 جيجا بايت و12 جيجا رام، الإصدار الثاني بسعة 256 جيجا بايت و16 جيجا رام، والإصدار الثالث بسعة 512 جيجا بايت و16 جيجا رام.

أما الكاميرا، فهي مزودة بنظام ثلاثي بدقة 50 ميجا بكسل لكل كاميرا خلفية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

شاشة الهاتف من نوع LTPO3 AMOLED بقياس 6.82 إنش، ودقتها تصل إلى 1440×3168 بكسل، مما يوفر عرضًا بجودة فائقة.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل اندرويد 13، ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط.

سعر هاتف Oppo Find X6 Pro

لمن يهتم بمعرفة سعر هاتف Oppo Find X6 Pro في مصر، فإن نسخة **512 جيجا مع 16 جيجا رام تتوفر بسعر 42,000 جنيه مصري مع ضمان، هذا السعر يعكس المواصفات المتميزة التي يقدمها الهاتف، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتقنيات متقدمة.