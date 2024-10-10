وزارة التعليــم العـالي : تعـرف على نتائج ومعدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024/2025 عقب اعلانها + رابط الاستعلام عبر mohesr.gov.iq

تزايدت عمليات البحث في هذا التوقيت عن نتائج معدلات القبول المركزي، في جامعات العراق يأتي ذلك بعد أن قامت وزارة التعليم والبحث العلمي بالكشف المعدلات الخاصة بالقبول في كلية الطب والهندسة والعلوم والحقوق والآداب أيضا ولمعرفة تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع تابع معنا

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024/2025، قامت وزاره التعليم والبحث العلمي في دولة العراق بتوضيح معدلات القبول في الجامعات مثل كلية الطب والهندسه ويأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة باعتماد نتائج الصف السادس الاعدادي وقد تم النجاح بصورة مرتفعة بالمقارنة مع نسب النجاح للعام السابق وقد أتاحت الوزارة اجراء الاستعلام بصورة الالكترونية ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي.

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول

يمكن الاستعلام عن معدلات القبول من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب الى الموقع الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي.

النقر بعد ذلك على زر الإستعلام عن نتائج القبول المركزي.

كتابه بعد ذلك الاسم بصورة رباعية للطالب وادخال والهوية الوطنية في الاماكن الخاصة بذلك مع التاكد من صحة البيانات المدخله.

النقر بعد ذلك على خانة التسجيل.

معدلات القبول المركزي في العراق

لمعرفة ما هو معدلات القبول المركزي في دولة العراق الطلاب في الشعبة الأدبية والشعبة العلمية أيضا حيث قد جاء على النحو الاتي:

وصل معدل القبول لكليه طب الاسنان بنحو 99.13%.

جاء معدل القبول لكليه الصيدله بنحو 98.83%.

بلغ معدل القبول بكلية هندسة الحاسوب بنحو 95%.

وصل معدل القبول في كلية الهندسة قسم الميكانيك بنحو 86.33%.

جاء معدل القبول في كلية العلوم بنحو 88%.

شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية 2025