الأخضر طاير في السما!!.. سعر الدولار أمام الجنية المصري اليوم الخميس 10-10-2024 في جميع البنوك المصريه والسوق الموازي

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا، وتعد العملة الخضراء من أبرز العملات التي يبحث عن أسعارها الكثير من المستثمرين والتجار ورجال الأعمال عبر المواقع الالكترونية، و التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والاستثمار والتجارة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار الآن وفقا لأول تحديث له عن أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري اليوم

عدم استقرار سعر الدولار امام الجنيه المصري في مختلف البنوك، حيث يصل سعره اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2024 نحو 48.52 جنيه للشراء وسجل نحو 48.62 جنيه للبيع، ومن خلال النقاط التالية نعرض لكم الأسعار في البنوك، فيما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

يصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه إلى 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يصل إلى 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

سعر الدولار الان في البنك التجاري الدولي

يصل الي 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان في بنك أبو ظبي الإسلامي

يصل نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع

سعر الدولار الان في بنك قناة السويس

يصل نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع

سعر الدولار الان في بنك الإسكندرية

يصل نحو 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

يصل نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

يصل نحو 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء

يصل نحو 48.27 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع