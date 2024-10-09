الحكـومة الجزائـرية : كم مبلغ منحة السياحة والحج في الجزائر 2024 بعد زيادتها بقرار جمهوري.. تعـرف على أهم قرارات الرئيس تبون!

قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإصدار قرار حول زيادة منحة السياحة والحج، ويأتي ذلك القرار من أجل سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي لدى الأفراد حيث قد قام الرئيس بإصدار هذا القرار تخفيفا على المواطنين للأشخاص الراغبين في السفر إلى خارج البلاد ولمعرفة تفاصيل اكثر حول هذا الخبر تابع معنا

زيادة منحة السياحة والحج

وجهها الرئيس تبون زياده قيامه منحه السياحة والحج وقد جاءت كما في التالي:

سوف يتم اعطاء مبلغ بقيمة 2500 دينار جزائري للحاج.

قام الرئيس بتوجيه زيادة منحة الطلبة ايضا ولكن لن يتم حتى الآن الإفصاح عن قيمة الزيادة الجديدة بالإضافة إلى موعد التطبيق.

سوف يتم الإفصاح عن الزيادات الجديدة وموعد تطبيقها وقيمتها خلال الايام القليله القادمه.

كم قيمة المنحة السياحية

قام المواطنين الجزائريين في السنوات الماضية بالمطالبة برفع قيمة منحة السياحة إلى الخارج كما قام عدد كبير من النواب بتوجيه طلبات إحاطة من أجل تحريك القيمه الخاصه بالمنحة، وأخيرا تم الاستجابة إليها من قبل رئيس الدولة وقد جاء كما في التالي:

كانت قيمة المنحة السياحية نحو 15 ألف دينار جزائري، ولم يتم الإعلان بصورة رسمية عن موعد تطبيق الزيادة.

سوف يتم إعطاء هذه الزيادة للمواطنين في دولة الجزائر لمدة مرة واحدة فقط خلال السنة.

القرارات الجديدة للرئيس تبون

جاءت قرارات الرئيس الجزائري تيجون من أجل مواجهة الارتفاع في أسعار المعيشة خلال الفترة الأخيرة وقد شملت هذه القرارات ما يلي: