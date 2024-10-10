تحديث واتساب الجديد الأخضــر app على هواتف آيفون بمميزات غير مسبوقة تبهر الجميع.. هتترسـم علي صحابـك بالتفاحــه

أعلنت شركة واتساب إطلاقها تحديث واتساب على هواتف آيفون ، حيث يتيح هذا التحديث تخصيص الوان معينه لواجهة الدردشات من خلال طرق أكثر مرونة وقد شمل هذا التحديث إضافة حوالي 20 لون جديد وياتي ذلك من أجل منح المستخدمين تجربة فريدة أثناء استخدام الدردشات ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابع معنا

تحديث واتساب على هواتف آيفون

يتم من خلال التحديث الاخير لشركة واتس اب ان يقوم مستخدمي اجهزة الايفون على القدرة للوصول إلى جميع المعلومات الجديدة من خلال الألوان والخلفيات التي يتم تخصيصها أثناء استخدام واجهات الدردشات في سجل التغييرات المتعلقة بالصفات الجديدة وقد بدأ بالفعل تمكين الاشخاص المستخدمة في تخصيص المظهر الخاص بالدردشات.

مزايا تحديثات واتس اب الجديد على هواتف آيفون

أعلنت شركة ميتا عن اصدار آخر تحديث لها على هواتف التليفون المحمول آيفون ومن أبرز هذه تحديث واتساب مايلي: