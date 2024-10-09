جوال عدى الحدود.. اليك سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 بالدول العربية

في عالم الهواتف الذكية المتزايد، تواصل شركة شاومي تقديم أجهزة متميزة تجمع بين الأداء القوي والتقنيات المتقدمة بأسعار تنافسية. يأتي Xiaomi Redmi Note 12 كواحد من أبرز الهواتف في سلسلة Redmi، حيث يقدم مزيجًا مثاليًا من التصميم الأنيق، والميزات المتطورة، والأداء الفائق، يتميز الهاتف بشاشة عرض رائعة تدعم معدل تحديث عالٍ، مما يوفر تجربة مرئية سلسة وممتعة، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرات متعددة الجودة لالتقاط الصور الرائعة في مختلف الظروف، إلى جانب بطارية قوية تدعم الاستخدام اليومي المكثف، في هذه المقالة، سنستعرض مواصفات Xiaomi Redmi Note 12 بشكل مفصل لنساعدك في فهم المزايا التي يقدمها هذا الجهاز المتميز.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12

يمتلك الهاتف على العديد من المواصفات والتي من اهمها ما يلي :

يتميز Xiaomi Redmi Note 12 بمجموعة رائعة من المواصفات التي تجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 685 ثماني النواة، بتكنولوجيا 6 نانو، مما يوفر أداءً قويًا وسلسًا.

يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128/256 جيجا بايت مع خيارات لرام تصل إلى 4/6/8 جيجا، مما يتيح للمستخدمين الاختيار حسب احتياجاتهم.

تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات بدقة 50+8+2 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية توفر دقة 13 ميجابكسل، مما يضمن تصويرًا واضحًا وجميلًا للصور والفيديوهات بجودة FHD.

الشاشة تأتي بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+، مع تصميم AMOLED يضم ثقبًا صغيرًا في المنتصف، مما يعزز تجربة المشاهدة.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ويحتوي على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الاستخدام اليومي المكثف.

كما يدعم الهاتف شبكة 4G ويأتي مع منفذ سماعات الأذن التقليدي، بالإضافة إلى ميكروفون إضافي لعزل الضجيج.

يزن الجهاز 183.5 جرام ويأتي بأبعاد 165.7x76x7.9 مم، ويتوفر بألوان جذابة مثل الأخضر والذهبي والأزرق.

كما يحتوي على خاصيات تقارب وتسارع وجيروسكوب، مما يضيف مزيدًا من الوظائف إلى تجربتك اليومية.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 12

يتوفر Xiaomi Redmi Note 12 بأسعار تنافسية في مختلف الأسواق العربية، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المستخدمين، في مصر، يمكن الحصول على النسخة التي تأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت و6 جيجا رام بسعر 8800 جنيه، بينما النسخة الأخرى بنفس السعة ولكن مع 8 جيجا رام تتوفر بسعر 9400 جنيه، أما النسخة بسعة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام، فتصل إلى 10000 جنيه.

في السعودية، يتوفر الهاتف بنسخة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام بسعر 680 ريال سعودي، بينما في الإمارات، يمكن شراء نفس النسخة بسعر 650 درهم إماراتي، تعكس هذه الأسعار القيمة الكبيرة التي يقدمها Xiaomi Redmi Note 12، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن أداء متميز وسعة تخزين واسعة.