24 ساعه أغاني أطفال.. تردد قناة كراميش 2024 علي القمر الصناعي نايل سات بأعلي جودة

يتم تصنيف قناة كراميش 2024 انها من أفضل القنوات الفضائية في تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني جذبت انتباة العديد من الأطفال وذلك يرجع إلى اهتمام القناة بنشر محتوي هادف يساهم في تعليم الأطفال من حيث المبادئ أو القيم و تعليم الحروف والارقام،وتحرص القناة على الاهتمام بالجوانب النفسية وتنمية مهارات الأطفال من خلال البرامج التي تقدمها.

تردد قناة كراميش 2024

كانت العديد من الأسر العربية تبحث عن طريقة لضبط التردد على القمر الصناعي (نايل سات وعرب سات)، وإدخال البهجة على قلوب الأطفال الذين يتابعون المحتوي، يجب اتباع الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11390

معدل الترميز: 27500

اتجاه الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات ضبط تردد قناة كراميش

استقبال تردد القناة من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى قسم الإعدادات واختر قائمة التردد.

انقر على خيار إضافة تردد جديد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة للتثبيت اليدوي.

أدخل التردد الجديد لقناة كراميش.

أدخل معدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ.

البدء بالبحث عن قناة كراميش و تثبتها.

مميزات قناة كراميش الجديدة 2024

تمتلك القناة مجموعة من المميزات المتنوعة والتي ساهمت في انتشار القناة ومنها: