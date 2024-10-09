إنخفاض كبير بأسعار الدولار أمام الدينار العراقي منتصف التعاملات

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أكتوبر 2024، وذلك داخل أسواق بغداد ومحافظة أربيل، ناهيك عن أن ذلك جاء مقارنة مع افتتاح البورصات العاملة بالدولة العراقية التي فتحت على استقرار لتعود في الوقت الحالي على تراجع مرة أخرى، ناهيك عن إمكانية التعرف على أخر تحديثات لأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

انخفاض أسعار الدولار اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الدولار في منتصف التعاملات اليومية ليصل سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية إلى نحو 153 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، ومقارنة بالساعات الماضية التي انخفض فيها بنحو 100 دينار، وعن تعاملات أمس الثلاثاء فإنه تراجع بقيمة 600 دينار، ليُسجل في أخر تعاملات أمس نحو 153.500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

تراجع سهر الدولار أمام الدينار العراقي

وعن أسعار البيع داخل أسواق بغداد المحلية، التي وصل فيها إلى 154 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما أن سعر الشراء سجلت نحو 152 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أنه في أربيل فسجلت انخفاضًا كذلك داخل محال الصيرفة ليُسجل سعر البيع نحو 152 ألف و950 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، ناهيك عن سعر الشراء الذي وصل فيها إلى 152 ألف و850 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، ومازالت التعاملات الجارية في الدقائق القادمة لتحديد السعر الجديد المتوقف على البيع والشراء داخل بورصات دولة العراق.