“احجز الحين من هنا”.. خطوات حجز تذاكر بوليفارد وورلد عبر منصة وي بوك وما هي العروض المذهلة بذلك الموسم ؟

تُعتبر بوليفارد وورلد واحدة من أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة، حيث تجمع بين الثقافة والفن والترفيه في تجربة فريدة من نوعها، ومع اقتراب موسم 2024/2025، يزداد الحماس بين الزوار لحضور هذه الفعالية الرائعة. ومن خلال منصة “وي بوك” (Webook)، يمكن للمهتمين حجز تذاكرهم بسهولة ويسر، في هذه المقالة، سنتناول الخطوات التفصيلية لحجز التذاكر عبر هذه المنصة، بالإضافة إلى الرابط المباشر الذي يسهل عملية الحجز، تابعونا لاستكشاف كيفية تأمين مقاعدكم في بوليفارد وورلد لهذا الموسم المميز.

خطوات حجز تذاكر بوليفارد وورلد عبر منصة وي بوك

لإتمام عملية حجز تذاكر بوليفارد وورلد عبر منصة وي بوك :

يجب أولاً الوصول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط المخصص.

بعد ذلك، في الخطوة التالية، ابحث عن أيقونة “فعاليات موسم الرياض” وانقر عليها.

ثم، قم بالوصول إلى أيقونة “بوليفارد وورلد” حيث ستظهر لك الفعاليات المختلفة.

اختر الفعالية التي ترغب في حجزها، وبعد ذلك، عليك إدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

بعد ذلك، حدد طريقة الدفع المناسبة لك، سواء كانت بطاقة ائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى متاحة.

في النهاية، انقر على أيقونة “شراء التذكرة” لتأكيد حجزك وضمان حضورك للفعالية في الموعد المحدد.

موسم الرياض بمنطقة بوليفارد 2025

تعتبر منطقة بوليفارد واحدة من الوجهات الأكثر تميزًا في موسم الرياض، حيث تحتوي على حوالي 300 مطعم ومقهى تقدم تجربة فريدة من نوعها للزوار. يستطيع الزائر الاستمتاع بأطباق عالمية متنوعة وفريدة، تلبي جميع الأذواق وتقدم تجارب تناول طعام استثنائية.

وليس هذا فحسب، بل تضم المنطقة أيضًا حوالي 890 محلًا تجاريًا، مما يوفر للزوار فرصة رائعة للتسوق واستكشاف مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية، سواء كنت تبحث عن الأزياء، أو الهدايا، أو أي منتج آخر، ستجد كل ما تحتاجه في هذا المكان المليء بالحيوية والنشاط.