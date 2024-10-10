“أخبار العالم الان” تردد قناة الجزيرة الاخبارية بجودة هائلة

قناة الجزيرة الأخبارية هي من أكثر القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا حول العالم، حيث إن القناة تم بث أول إشارة منها في عام 1996، لتأخذ حينها شهرة كبيرة في نقلها لكافة الأحداث المحلية والعالمية بجودة عالية وإشارة قوية يسهل القيام بمشاهدتها دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة كما في السطور التالية.

نزل تردد قناة الجزيرة

يمكن القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة الجزيرة على النايل سات والعرب سات، ومن بين أحد ترددها ما يلي:-

القمر الصناعي الجديد فهو النايل سات.

ترددها الجديد يكون 1071.

استقطاب القناة فهو عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

معامل الترميز الجزيرة 27500.

تحديث قناة الجزيرة على العرب سات

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة الجزيرة الإخبارية التي تنقل كل ما هو جديد في عالم الأخبار العالمية والمحلية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الجديد للقناة يكون العرب سات.

ترددها فهو 12034.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

نزل تردد قناة الجزيرة على سهيل سات

ويمكنك التعرف على ترددها الجديد عبر القمر الصناعي سهيل سات، ومتابعتها بدون توقف، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي الثالث يكون سهيل سات.

ترددها الثالث فهو 11604.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

برامج قناة الجزيرة الإخبارية على الأقمار الصناعي نايل سات وعرب سات

تقدم قناة الجزيرة الإخبارية العديد من البرامج الأكثر أهمية على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، ومن بينها التالي:-