الحق احجز دلوقتي.. تذاكر بقيمة 1 ريال من شركة طيران طيران أديل “flyadeal” بعد احتلاليها التصنيف الاول عالميا

قامت شركة طيران أديل “flyadeal” بالاعلان عن عدة عروض ترويجية وهذا بعد احتلاليها التصنيف الاول عالميا، وهذا من حيث التزامها بمواعيد الرحلات الجوية حول العالم لشهر ستمبر 2024، وهذا وفقا لتقرير Cirium المختص بعرض التصنيفات العالمية لعدد من الشركات حول العالم، وشملت العروض تذاكر طيران بقيمة 1 ريال سعودي لفترة محدودة وبعدد ليس بالكبير، ويذكر ان تلك العروض قد بدات من يوم امس 8 من شهر اكتوبر 2024.

تذاكر بقيمة 1 ريال من شركة طيران طيران أديل “flyadeal”

وضحت شركة طيران أديل “flyadeal” ان عدد المقاعد التي تشمل هذا العرض هي 100 الف مقعد فقط، وان بداية حجز التذاكر بقيمة 1 ريال سعودي ستبدا من يوم امس 8 اكتوبر، لتنتهي اليوم 9 اكتوبر عند تمام الساعة 7 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتكون فترة السفر من 18 نوفمبر 2024 إلى 9 مارس 2025