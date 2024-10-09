الحق احجز دلوقتي.. تذاكر بقيمة 1 ريال من شركة طيران طيران أديل “flyadeal” بعد احتلاليها التصنيف الاول عالميا

قامت شركة طيران أديل “flyadeal” بالاعلان عن عدة عروض ترويجية وهذا بعد احتلاليها التصنيف الاول عالميا، وهذا من حيث التزامها بمواعيد الرحلات الجوية حول العالم لشهر ستمبر 2024، وهذا وفقا لتقرير Cirium المختص بعرض التصنيفات العالمية لعدد من الشركات حول العالم، وشملت العروض تذاكر طيران بقيمة 1 ريال سعودي لفترة محدودة وبعدد ليس بالكبير، ويذكر ان تلك العروض قد بدات من يوم امس 8 من شهر اكتوبر 2024.
تذاكر بقيمة 1 ريال من شركة طيران طيران أديل “flyadeal”
وضحت شركة طيران أديل “flyadeal” ان عدد المقاعد التي تشمل هذا العرض هي 100 الف مقعد فقط، وان بداية حجز التذاكر بقيمة 1 ريال سعودي ستبدا من يوم امس 8 اكتوبر، لتنتهي اليوم 9 اكتوبر عند تمام الساعة 7 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتكون فترة السفر من 18 نوفمبر 2024 إلى 9 مارس 2025
كيفية حجز طيران أديل 2025
لإتمام عملية حجز رحلتك على طيران أديل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران أديل: ابدأ بزيارة الموقع أو استخدام التطبيق المتاح.
- تحديد الوجهة: اختر وجهة السفر سواء في المغادرة أو الوصول.
- اختيار تاريخ السفر وعدد المسافرين: قم بتحديد التاريخ المناسب للسفر وعدد الأشخاص المسافرين.
- إدخال الرمز الترويجي (إذا توفر): إذا كان لديك رمز خصم، أدخله في الحقل المخصص للحصول على تخفيضات.
- الضغط على “يلا نسافر”: بعد إدخال جميع المعلومات، اضغط على زر “يلا نسافر” لبدء عملية البحث.
- اختيار الرحلة: حدد رحلة الذهاب ورحلة العودة الأنسب لك.
- اختيار نوع التذكرة: عند الضغط على السعر، ستظهر أنواع التذاكر المتاحة، اختر النوع الذي يناسب احتياجاتك.
- إكمال الحجز: اضغط على “استمرار” للانتقال إلى الصفحة التالية.
- إدخال معلومات المسافر: قم بإدخال بيانات المسافرين مثل الاسم، تاريخ الميلاد، وتفاصيل الاتصال.
- اختيار المقاعد والحقائب الإضافية: اختر المقاعد المناسبة وأي حقائب إضافية ترغب في إضافتها.
- الدفع: أدخل تفاصيل بطاقة الدفع لتسديد تكلفة التذكرة.