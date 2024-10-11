هل تم إغلاق باب التسجيل في قرعة أمريكا الهجرة العشوائية 2024 ومتى إعلان النتيجة؟ وزارة الخارجية الأمريكية توضح

هناك عدد كبير من التساؤلات لمعرفة أخر موعد للتسجيل في قرعة أمريكا الهجرة العشوائية، حيث كانت ولازالت الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الحلم المنتظر لعدد كبير من الأشخاص، الأمر الذي يجعلهم يقدمون على طلب الهجرة العشوائية أو ما يُعرف باللوتري، حيث أن باب التقديم على الهجرة فتح منذ أيام وجيزة، مما يجعل الراغبين في الهجرة يستطيعون التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

هل تم إغلاق باب التسجيل في قرعة أمريكا الهجرة العشوائية 2024؟

ردًا على الكم الهائل من التساؤلات حول موعد غلق باب التسجيل في اللوتريالتسجيل في اللوتري، فإن التقديم على الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأ بالفعل يوم 4 أكتوبر 2024، على أن ينتهي التقديم في يوم 7 نوفمبر 2024، ومن الجدير بالذكر أن نتائج اللوتري سيتم الإعلان عنه في يوم 4/5/2025 وفقا لما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي

تستطيع التقديم على الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التسجيل إلكترونيًا عن طريق الخطوات التالية: