الدوام كام ساعه!؟ وزارة العمل تعلن تعديل ساعات العمل في الجزائر 2024 لكــافة المؤسسات

أعلنت وزارة العمل في الجزائر 2024 عن مراجعة عدد ساعات العمل، و تهدف الحكومة إلى تحسين ظروف العمل وزيادة إنتاجية في جميع المؤسسات، و تشمل هذه المراجعة جوانب متعددة، و اهمها تحديد الساعات الرسمية للعمل، و التي تعتبر من الأمور الأساسية التي تؤثر بشكل واضح على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

تعديل ساعات العمل في الجزائر 2024

اعلان الحكومة الجزائرية عن تعديل ساعات العمل، و هي:

تنفيذ التعديلات الصادرة في 13 أغسطس 2024.

تبدأ ساعات العمل الرسمية من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا.

يترتب على ذلك تقليل عدد ساعات العمل اليومية.

تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية.

و تحدد ساعات العمل الرسمية في الجزائر بـ40 ساعة أسبوعيا.

سبب تعديل مواعيد العمل في الجزائر

الهدف من تعديل مواعيد العمل هو السماح للمواطنين بأداء المزيد من الأعمال، و خاصة أولئك المواطنين الذين يرغبون في إنجاز متطلباتهم الإدارية في يوم واحد، و هذه التعديلات مصلحة علي الجميع، سواء كانوا موظفين في القطاع الخاص او الحكومي.

مواعيد العطل الرسمية 2024

تهدف الحكومة الجزائرية إلى خلق بيئة عمل أفضل تساهم في زيادة إنتاجية العامل ورضاه الوظيفي، و اعلنت مواعيد للعطلات الرسمية :