“ريحتها هتبقا فواحه”.. افضل طريقة لتنظيف البطاطين وتعطيرها فى المنزل بكل سهولة بدون تعب أو مجهود 

مع اقتراب فصل الشتاء تبدأ الكثير من الأمهات وكذلك ربات المنزل في إخراج كافة الملابس الشتوية وإدخال الملابس الصيفية الخفيفة، كما تبادر أيضا بغسل أنواع البطاطين المختلفة والمحافظة عليها من العام للعام وذلك من خلال غسل البطاطين وحفظها في أماكن خاصة بها ولكن قد تعاني من تواجد بعض الرطوبة والروائح الكريهة المتواجدة بها، لذلك دعونا نتعرف على كيفيه تنظيف البطاطين في المنزل والمحافظة عليها من الرطوبة.

خطوات غسل البطاطين في المنزل خطوة بخطوة

توجد بعض الخطوات الهامة التي يمكنك اتباعها في غسل البطاطين في المنزل وذلك لتوفير الوقت والمجهود عليك:

في البداية عليك بملء البانيو بالماء الدافيء حتى منتصفه حتى يأخذ البطانية بداخله.

ضعي جل الغسيل الخاص بالملابس اليدوي الملائم لغسل البطاطين.

بعدها ضعي البطانية في الماء المضاف إليه الجل، ثم اتركيها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

سيري على الباطنية بقدميكى عدة مرات وذلك لإخراج الأوساخ والأتربة منها.

قومي بغسل البطانية بخفة.

ثم عليكي تصفية البانيو من الماء المضاف إليه جل الغسل.

الآن اعصري البطانية حتى تخرج ما بها من مياه.

نصائح الحفاظ على البطاطين

يمكنك المحافظة على البطاطين من الرطوبة وذلك من خلال ما يلي: