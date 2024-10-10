رابط تسجيل قرعة الحج 2025 الجزائر موقع وزارة الداخلية الجزائرية يعلن شروط التسجيل

يبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في قرعة الحج 2024 في الجزائر، حيث لوحظ زيادة ملحوظة في مؤشرات البحث على جوجل أعلنت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية عن استعدادها لإطلاق رابط رسمي لتسجيل معلومات الأشخاص الراغبين في المشاركة في قرعة الحج نتيجة لذلك شهدت محركات البحث على جوجل ارتفاعا في عدد الباحثين عن هذا الرابط الذي سنقوم بتوفيره لكم في السطور المقبلة.

رابط التسجيل في قرعة الحج 2024 بالجزائر

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

من الصفحة الرئيسية اضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

سجل في قرعة الحج عام 2025 واملأ البريد الإلكتروني وكلمة المرور المطلوبة للدخول.

تعبئة نموذج التقديم بالمعلومات المطلوبة بالإضافة إلى بيانات المرافقين إذا كان هناك ثم تأكيد المعلومات.

أرسل طلب التقديم واحفظ رقم الطلب لمراجعته عند صدور النتائج.

تفاصيل هامة عن قرعة الحج في الجزائر 2025

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر عن إطلاق رابط رسمي للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025، وقد أشارت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية إلى بعض الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدمين.

أكدت الوزارة أن التسجيل سيتم من خلال الإنترنت.

هذا ما دفع العديد من المواطنين في الجزائر إلى التقديم حاليا للقرعة الخاصة بالحج.

شروط تسجيل قرعة الحج 2025 الجزائر