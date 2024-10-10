رابط تسجيل قرعة الحج 2025 الجزائر موقع وزارة الداخلية الجزائرية يعلن شروط التسجيل

يبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في قرعة الحج 2024 في الجزائر، حيث لوحظ زيادة ملحوظة في مؤشرات البحث على جوجل أعلنت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية عن استعدادها لإطلاق رابط رسمي لتسجيل معلومات الأشخاص الراغبين في المشاركة في قرعة الحج نتيجة لذلك شهدت محركات البحث على جوجل ارتفاعا في عدد الباحثين عن هذا الرابط الذي سنقوم بتوفيره لكم في السطور المقبلة.
رابط التسجيل في قرعة الحج 2024 بالجزائر
- ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
- من الصفحة الرئيسية اضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.
- سجل في قرعة الحج عام 2025 واملأ البريد الإلكتروني وكلمة المرور المطلوبة للدخول.
- تعبئة نموذج التقديم بالمعلومات المطلوبة بالإضافة إلى بيانات المرافقين إذا كان هناك ثم تأكيد المعلومات.
- أرسل طلب التقديم واحفظ رقم الطلب لمراجعته عند صدور النتائج.
تفاصيل هامة عن قرعة الحج في الجزائر 2025
- أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر عن إطلاق رابط رسمي للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025، وقد أشارت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية إلى بعض الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدمين.
- أكدت الوزارة أن التسجيل سيتم من خلال الإنترنت.
- هذا ما دفع العديد من المواطنين في الجزائر إلى التقديم حاليا للقرعة الخاصة بالحج.
شروط تسجيل قرعة الحج 2025 الجزائر
- يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية الجزائرية.
- يجب ألا يقل عمر الشخص وقت التسجيل عن 19 عاما ميلاديا.
- يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة لأداء الحج قد أتم 7 سنوات على الأقل منذ آخر حج قاموا به.
- يمكن للمرأة التي تتجاوز سن 45 عاما التسجيل مع محرم شرعي أو بمفردها، بينما يتعين على المرأة التي تقل عن 45 عاما أن تكون برفقة محرم بشكل أساسي.