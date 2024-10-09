خطوات الاستعلام عن دعم ريف 1446 وماهي الشروط المطلوبة للتقديم reef.gov.sa

خطوات الاستعلام عن دعم ريف 1446، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة البيئة والزراعة عن موعد دعم ريف للمستفيدين وطريقة سهلة للإستعلام عنه، كما أعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الاغبين في الحصول على دعم ريف والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية.

موعد صرف دعم ريف 1446

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج دعم ريف عن موعد صرف دعم ريف شهر أكتوبر 2024، والذي من المقرر أن يبدأ في 1 أكتوبر حتى 10 من نفس الشهر، ويتم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستحقين بداية من الساعة الثانية عشر ظهراً منذ اليوم الأول للصرف، وأشار مصدر مسؤول إلى أنه يمكن للمواطنين الإستعلام عن الحسابات البنكية بصورة دورية لضمان استمرار الصرف في المواعيد المحددة.

خطوات الإستعلام عن دعم ريف 1446

حيث يمكن للمستفيدين الإستعلام عن دعم ريف من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لدعم ريف .

اضغط على تسجيل الدخول من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل رمز التحقق المرئي,

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من إدخال البيانات المطلوبة صحيحة.

انقر على أيقونة الإستعلام عن حالة الطلب.

خلال دقائق سوف تظهر أمامك حالة الطلب ونتيجة أهلية المواطن.

ما هي شروط التسجيل في دعم ريف 1446

ويجب على المتقدمين للحصول على دم ريف الالتزام بالشروط الآتية: