خطوات التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 2024-2025 عبر موقع وزارة التربية الوطنية… والشروط اللازمة

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن فتح باب التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 202402025، حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم من مواليد 2019 وذلك من خلال منصة أولياء التلاميذ المتاحة على الموقع الالكتروني التابع للوزارة، وأكدت الوزارة إلى أنه سوف يتم غلق باب التسجيل في 9 أكتوبر 2024، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد مرور 24 ساعة من غلق باب التسجيل.

خطوات التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 2024

حيث يمكن لأولياء الأمور التسجيل في بوابة فضاء الأولياء الأمور للتربية التحضيرية للأطفال مواليد عام 2019 من خلال البوابة الرقمية التابعة لوزارة التربية فضاء، وإليكم الخطوات …

التوجه للموقع الرسمي لفضاء الأولياء.

ثم اضغط على تسجيل جديد.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل البريد الالكتروني وكلمة المرور، ورقم الهاتف.

ثم انقر على “التالي”.

اضغط على عملية التسجيل.

سوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

اختر “الأبناء المتمدرسين”.

اضغط على تسجيل بيانات الطفل.

واكتب بيانات الطفل في الخانات الموضحة أمامك.

بعد الإنتهاء من عملية التسجيل يجب الإحتفاظ بالإستمارة الالكترونية والتوجه بها للمؤسسة التعليمية التابع لها الطفل.

ما هي شروط التسجيل في التربية التحضيرية 2024-2025

وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأطفال الذي يرغب أولياء أمورهم في التسجيل في التربية التحضيرية، والتي جاءت كالتالي: