خطوات التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 2024-2025 عبر موقع وزارة التربية الوطنية… والشروط اللازمة

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
خطوات التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 2024-2025 عبر موقع وزارة التربية الوطنية… والشروط اللازمة
خطوات التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن فتح باب التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 202402025، حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم من مواليد 2019 وذلك من خلال منصة أولياء التلاميذ المتاحة على الموقع الالكتروني التابع للوزارة، وأكدت الوزارة إلى أنه سوف يتم غلق باب التسجيل في 9 أكتوبر 2024، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد مرور 24 ساعة من غلق باب التسجيل.

خطوات التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 2024

حيث يمكن لأولياء الأمور التسجيل في بوابة فضاء الأولياء الأمور للتربية التحضيرية للأطفال مواليد عام 2019 من خلال البوابة الرقمية التابعة لوزارة التربية فضاء، وإليكم الخطوات …

  • التوجه للموقع الرسمي لفضاء الأولياء.
  • ثم اضغط على تسجيل جديد.
  • ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
  • ادخل البريد الالكتروني وكلمة المرور، ورقم الهاتف.
  • ثم انقر على “التالي”.
  • اضغط على عملية التسجيل.
  • سوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.
  • اختر “الأبناء المتمدرسين”.
  • اضغط على تسجيل بيانات الطفل.
  • واكتب بيانات الطفل في الخانات الموضحة أمامك.
  • بعد الإنتهاء من عملية التسجيل يجب الإحتفاظ بالإستمارة الالكترونية والتوجه بها للمؤسسة التعليمية التابع لها الطفل.
خطوات التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 2024
خطوات التسجيل في فضاء الأولياء التحضيري 2024

ما هي شروط التسجيل في التربية التحضيرية 2024-2025

وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأطفال الذي يرغب أولياء أمورهم في التسجيل في التربية التحضيرية، والتي جاءت كالتالي:

  • يجب أن يكون الطفل من مواليد 2019.
  • وأن يكون الطفل جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر إقامة دائمة.
  • أن يتقدم ولي الأمر بالأوراق والمستندات المطلوبة.
  • أن يكون الطفل لديه شهادة .
  • يجب على ولي الأمر أن يقوم بالتسجيل على موقع التربية التحضيرية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
خطوات الاستعلام عن دعم ريف 1446 وماهي الشروط المطلوبة للتقديم reef.gov.sa