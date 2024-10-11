“جهزوا البطاطين”.. موعد تغيير الساعات وبدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 ياهلا بالشتاء

بعد بدء فصل الخريف واقتراب موعد فصل الشتاء بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد بدء التطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 والذي يتم تغيير الساعة فيه لإنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة بدلا من تقديمها، كما تم ذلك في شهر أبريل الماضي عند بداية العمل بالتوقيت الصيفي، لذلك ازدادت على محركات البحث متى سيتم تغيير الساعة والعمل بالتوقيت الشتوي لذلك دعونا نتعرف على هذه التساؤلات من خلال العناوين القادمة.

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر لهذا العام؟!

بدأ الكثير من المواطنين بالتساؤل عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وذلك لضبط الساعات على التوقيت الشتوي الجديد وجاء ذلك بحسب القرار الصادر من مجلس الوزراء فإنه من المقرر أن يتم إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي وذلك في يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري وبدء العمل بالتوقيت الشتوي الجديد، حيث حينها سيتم تأخير الساعة لمدة ستون دقيقة فعندما تأتي الساعة الثانية صباحًا يتم تأخير الساعة حينها لتكون الحادية عشر ليلا.

بداية تغيير الساعة في مصر

تطبيق تغيير الساعة في مصر جاء من خلال إعادة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في جمهورية مصر العربية، وذلك منذ شهر أبريل من عام 2023 حيث وافق رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على القانون المحدد وهو رقم 34 التي طبقتها الحكومة لنظام العمل بالتوقيت الصيفي وذلك لتخفيف الأحمال والعمل على ترشيد الاستهلاك من مصادر الطاقة المختلفة بنسبة 10% لذلك عند بداية فصل الشتاء واقتراب آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري سيتم تغيير الساعة للعمل بالتوقيت الشتوي كما كان من قبل.