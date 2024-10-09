“اتفرج ببلاش” القنوات المجانية الناقلة لمباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026، في المباراة التي تجمع بيهما في مدينة البصرة بالعراق، ويستعد المنتخب العراقي أملاً منه في استغلال الأرض ليحقق نتيجة إيجابية تقربه من خطف لقب البطولة، بعد أن تواجد في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين…..

موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026، والتي من المقرر لها أن تقام مساء يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة العراق وفلسطين

يمكنكم متابعة مباراة العراق وفلسطين على قناة أبو ظبي الرياضية من خلال التردد التالي:

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc

كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث مباراة العراق وفلسطين على هذا التردد:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأـ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس الرياضية

وأعلنت قناة الكأس الرياضية عن عرض أحداث مباراة العراق وفلسطين ، وعرض الأستوديو التحليلي للمبارتة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة، وإليكم تردد القناة:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الرابعة الرياضية