خراب مستعجل.. قائمة أسعار السجائر الرسمية في مصر 2024 بعد الزياده الثالثة

زيادة ملحوظة حول معرفة أسعار السجائر الرسمية، وهذة نتيجة للزيادات الأخيرة في الأسعار التي أثارت قلق العديد من المستهلكين، خاصة بعد إعلان الشركة الشرقية للدخان عن تعديل أسعارها يوم الجمعة، 12 يوليو 2024، ويجب التحذير من أن بعض التجار يستغلون الزيادات بطريقة غير القانونية في الأسعار.

اسعار السجائر الرسمية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن الأسعار الرسمية و كانت الاسعار هي كالأتي:

كليوباترا بوكس 10: 25 جنيهًا.

بوسطن وبلمونت: 34.72 جنيهًا.

سوبر ستار: 34.72 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر: 34.72 جنيهًا.

مارلبورو (كرافتد): 74 جنيهًا.

كليوباترا بوكس: 34.72 جنيهًا.

مونديال سويتش : 34.72 جنيهًا.

ميريت: 90 جنيهًا.

مونديال فايسروي: 55 جنيهًا.

مونديال: 34.72 جنيهًا.

كليوباترا سوفت: 34.72 جنيهًا.

كليوباترا بلاك: 34.72 جنيهًا.

إل إم: 64 جنيهًا.

كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيهًا.

تأثير زيادة الاسعار على السوق

تم الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار السجائر، وفق ما أعلنته الشركة الشرقية، حيث تراوحت هذه الزيادة بين 22 و 50 قرشًا على بعض الأنواع، و تعد هذه الزيادة الثالثة في عام 2024، وهذا يوضح التحديات المستمرة التي تواجهها الصناعة بسبب التغيرات في تكاليف الإنتاج والأنظمة الضريبية، وتهدف التعديلات إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وضمان قدرة المستهلكين على شراء السجائر بسعر عادل، و من الضروري أن يكون المستهلك على العلم بالسعر الرسمي المعلن من قبل الشركة.

عقوبات للتجار المخالفين

تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على فرض عقوبات صارمة على التجار المخالفين للوائح المتعلقة بأسعار السلع، و هي الحبس وغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليوني جنيه أو يعادل قيمة البضاعة المتلاعب بها.

إجراءات لحماية المستهلك

قام الجهاز لحماية المستهلك بأمر المصانع بطباعة الأسعار إلكترونيًا على منتجاتهم باستخدام تقنية برمز QR Code، و يهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلكين وضمان شفافية الأسعار في السوق من خلال منع التلاعب و الالتزام بالأسعار الرسمية.